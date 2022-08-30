«Колоссальный удар». Как потеря Херсонской области скажется на Путине и расшатает устои власти Кремля — объясняет политолог 30 августа, 16:44 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Как скажется удачное наступление Вооруженных сил Украины на юге на российском диктаторе Владимире Путине и власти Кремля в РФ, в эфире Радио НВ объяснил политолог, политический консультант Игорь Рейтерович.

Игорь Рейтерович политолог, политический консультант

Утрата Херсонской области сможет сломать политические планы Кремля?

Это действительно будет для них колоссальным ударом, именно учитывая вообще позиционирование этой войны, которую они ведут против Украины, и способности РФ эту войну выиграть, или, как они говорят, выполнить все цели «специальной военной операции» — такой оксюморон, который они придумали.

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Если все будет положительно, на что мы надеемся, это им нанесет колоссальный не только военный, но в том числе имиджевый удар, который, мягко говоря, расшатает основы этой власти, которая сегодня сформирована в России.

Надо будет уже Путину не просто искать каких-нибудь предателей или, простите, идиотов среди генералитета, ему нужно будет смотреть в том числе и на себя. Потому что та авантюра, которую он начал, заканчивается совсем не так, как они планировали. И этот имиджевый фактор и фактор такого перелома, ментального в известной степени, для нас чрезвычайно важен. Мы должны все делать для того, чтобы он как можно скорее наступил.

Опосредованным свидетельством важности этого перелома является тот факт, как реагируют сами россияне на происходящее на юге; какая паника начинается и во временно оккупированном Крыму, где есть граждане РФ, как они пытаются оттуда уехать; что мы видим, например, в Белгороде. И вообще — как в пабликах они комментируют все происходящее. Это паника, это страх и огромные сомнения в способности российского руководства удержать ситуацию под контролем. Чем больше у них будет таких мыслей и мотивов, тем лучше будет [для Украины].

Провал в Украине запустит процесс кремлевского переворота?

Запустит подобные процессы. Они, конечно, не такие быстрые Но понятно, что часть элиты (я не оправдываю ее, но она по факту такова) является попутчиками этого режима. Они формально публично признают все то, что делает этот режим, но я думаю, что где-то там, за закрытыми дверями, они категорически против войны, потому что они от этого теряют.

И такое изменение ситуации на фронте, конечно, может очень сильно повлиять на этих людей и заставить их действовать немного активнее. Не только ждать, не только наблюдать, но и думать, как изменить ситуацию, как повлиять на Путина, его ближайшее окружение, а возможно, как это ближайшее окружение и непосредственно Путина сменить.

Они видят, что нет никаких побед на фронте. И их не будет. Ситуация на фронте в дальнейшем будет ухудшаться, поэтому надо как-то выходить, формировать какой-то другой вариант. И они начинают думать о том, что этот вариант может быть и без Путина.

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