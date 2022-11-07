Кремль подготовил методички для пропагандистов о том, как оправдать бегство россиян из Херсона — Медуза 7 ноября, 15:25 Операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Кремль подготовил методички для российских пропагандистов о том, как рассказывать россиянам о бегстве войск РФ из временно оккупированного Херсона, сообщает российский ресурс Медуза.

По данным ресурса, администрация президента РФ подготовила несколько новых методичек для российских пропагандистов, в которых написано, как объяснять россиянам отступление из украинского Херсона.

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Медуза уточняет, что россиянам по телевизору будут рассказывать следующие пропагандистские тезисы:

Украина и НАТО бросят все силы на взятие Херсона, им якобы нужно « много крови»;

много крови»; вести бои в городе нецелесообразно, поскольку украинские силы якобы готовятся сравнять его с землей;

во время войны со Швецией Петр I тоже отводил войска к Полтаве, а потом победил.

Также, по данным близких к администрации президента источников Медуза, окончательное решение об отходе из Херсона должен будет принять лично российский диктатор Владимир Путин.

При этом, по информации источников, в Кремле якобы все еще рассчитывают, что зимой 2023 года российская армия сможет провести новое масштабное наступление в Украине.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.