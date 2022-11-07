Кремль подготовил методички для пропагандистов о том, как оправдать бегство россиян из Херсона — Медуза
Операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Кремль подготовил методички для российских пропагандистов о том, как рассказывать россиянам о бегстве войск РФ из временно оккупированного Херсона, сообщает российский ресурс Медуза.
По данным ресурса, администрация президента РФ подготовила несколько новых методичек для российских пропагандистов, в которых написано, как объяснять россиянам отступление из украинского Херсона.
Медуза уточняет, что россиянам по телевизору будут рассказывать следующие пропагандистские тезисы:
- Украина и НАТО бросят все силы на взятие Херсона, им якобы нужно «много крови»;
- вести бои в городе нецелесообразно, поскольку украинские силы якобы готовятся сравнять его с землей;
- во время войны со Швецией Петр I тоже отводил войска к Полтаве, а потом победил.
Также, по данным близких к администрации президента источников Медуза, окончательное решение об отходе из Херсона должен будет принять лично российский диктатор Владимир Путин.
При этом, по информации источников, в Кремле якобы все еще рассчитывают, что зимой 2023 года российская армия сможет провести новое масштабное наступление в Украине.
По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.
В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.