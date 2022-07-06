«Надо поймать момент». Как освободить Крым и Донбасс — военный эксперт 6 июля, 08:42 Пассажирский автобус из оккупированного Симферополя в оккупированный Херсон (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью журналистке Елене Трибушной прокомментировал будущее освобождение от российской оккупации Крыма и Донбасса.



«Насчет Крыма — это очень тонкий момент. Тут надо поймать грань, поймать момент, когда заход украинских войск в Крым не подтолкнет руководство, политическую элиту РФ применить последний довод — тактический ядерный удар. Мудрость заключается в этом. Вы можете и Крым взять, и Донецк с Луганском, и вернуться на границы 2014 года, но это надо сделать мудро, чтоб вы не получили тактический ядерный удар», — заявил он.

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28 июня бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что «любая попытка посягнуть» на оккупированный страной-агрессором Крым будет считаться объявлением войны России.

В ответ Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Крым — это украинская территория и он обязательно будет возвращен сразу, без попыток.

17 июня представительница президента Украины во временно захваченном Крыму Тамила Ташева заявила, что полуостров могут освободить от оккупантов военным путем.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что новое западное оружие от стран-партнеров поможет Украине вернуть все захваченные РФ территории, включая оккупированные Крым и Донбасс.



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