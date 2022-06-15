«Не можем позволить себе сдаться». Война России против Украины переживает «поворотный» момент — глава Пентагона 15 июня, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война России против Украины переживает «поворотный» момент.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, США и союзники не могут «терять фокус».

«Мы не можем позволить себе сдаться и не можем сбавить обороты. Ставки слишком высоки», — сказал Остин.

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Глава Пентагона заявил, что Запад должен усилить общую приверженность самообороне Украины.

«Мы должны приложить еще больше усилий, чтобы Украина могла защитить себя, своих граждан и свою территорию», — добавил Остин.

В среду, 15 июня, в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Оно соберет представителей оборонных ведомств около 50 стран, которые обеспечивают поддержку ВСУ в условиях войны России против Украины.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что для того, чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины, нужен паритет тяжелого оружия.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова.



После встречи глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что консультативная группа будет встречаться ежемесячно для обсуждения оборонных нужд Украины.

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