Глава Пентагона: Путин думал, мы смиримся с вторжением. Союзники поддержат импульс Украины в ближайшие недели
Ллойд Остин (Фото:Jeon Heon-Kyun/Pool via REUTERS)
Украина нуждается в увеличении военной помощи — США и союзники по НАТО готовы поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед встречей в формате Рамштайн в Брюсселе.
Он подчеркнул, что спустя почти год после полномасштабного вторжения России «мы едины, как никогда». По словам Остина, НАТО должно отстаивать мир, в котором «правила имеют значение».
«Совместная решительность поддержит импульс Украины в ближайшие недели. Кремль все еще делает ставку на то, что нас может переждать», — сказал глава Пентагона.
Остин назвал развязанную Россией войну «испытанием на века», но попытка диктатора Владимира Путина захватить Киев и свергнуть правительство Украины провалилась.
«Он думал, что международное сообщество просто смирится с этим. Вторжение Путина стало долгосрочным испытанием для всего мира[…] Несокрушимая, крепкая поддержка со стороны стран НАТО не поколеблится», — подчеркнул Остин.
Он уже встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Брюсселе, где началась встреча в формате Рамштайна с участием представителей из более чем 50 стран.
Накануне Резников назвал четыре главных вопроса:
- защита украинского неба, в частности — через привлечение авиационной платформы;
- развитие «танковой коалиции»;
- формирование запаса прочности по боеприпасах;
- программы тренировок для украинских воинов.