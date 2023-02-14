Глава Пентагона: Путин думал, мы смиримся с вторжением. Союзники поддержат импульс Украины в ближайшие недели

14 февраля, 12:04
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Ллойд Остин (Фото:Jeon Heon-Kyun/Pool via REUTERS)

Ллойд Остин (Фото:Jeon Heon-Kyun/Pool via REUTERS)

Украина нуждается в увеличении военной помощи — США и союзники по НАТО готовы поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед встречей в формате Рамштайн в Брюсселе.

Он подчеркнул, что спустя почти год после полномасштабного вторжения России «мы едины, как никогда». По словам Остина, НАТО должно отстаивать мир, в котором «правила имеют значение».

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«Совместная решительность поддержит импульс Украины в ближайшие недели. Кремль все еще делает ставку на то, что нас может переждать», — сказал глава Пентагона.

Остин назвал развязанную Россией войну «испытанием на века», но попытка диктатора Владимира Путина захватить Киев и свергнуть правительство Украины провалилась.

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«Он думал, что международное сообщество просто смирится с этим. Вторжение Путина стало долгосрочным испытанием для всего мира[…] Несокрушимая, крепкая поддержка со стороны стран НАТО не поколеблится», — подчеркнул Остин.

Он уже встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Брюсселе, где началась встреча в формате Рамштайна с участием представителей из более чем 50 стран.

https://twitter.com/SecDef/status/1625398694035046400?s=20&t=4VTkvpsmYQdTR6iQc4VjqA

Накануне Резников назвал четыре главных вопроса:

  • защита украинского неба, в частности — через привлечение авиационной платформы;
  • развитие «танковой коалиции»;
  • формирование запаса прочности по боеприпасах;
  • программы тренировок для украинских воинов.
https://www.youtube.com/watch?v=SO0yDmqSWqM
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Ллойд Остин Война России против Украины

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