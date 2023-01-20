«Мы не можем замедляться». Наступил решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира — Остин

20 января, 13:29
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас настал решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира.

«Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира», — сказал он на заседании Контактной группы по обороне Украины, которая транслировалась в Twitter Остина. 

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По его словам, Россия перегруппировывается, проводит мобилизацию и готовится.

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«Мы не можем замедляться, мы должны действовать глубже и быстрее. Украинцы смотрят на нас, Кремль смотрит на нас и история смотрит на нас», - сказал Остин.

Глава Пентагона добавил, что армия РФ целится только в гражданскую инфраструктуру с целью сломать дух украинцев, однако им это не удалось, а украинцы вдохновляют мир.

Ллойд Остин также заявил, что США будут поддерживать Киев «столько, сколько нужно».

https://www.youtube.com/watch?v=yHlhFqAXqHo&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пентагон Ллойд Остин Война России против Украины

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