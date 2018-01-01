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"Оставьте нашу страну в покое": глава МИД Франции ответил на твиты Трампа о протестах "желтых жилетов"

Сегодня, 15:59
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Во время протестов более 1700 человек по всей Франции были задержаны, более 100 пострадали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан отреагировал на серию твитов президента США Трампа о беспорядках в Париже.

Глава французского внешнеполитического ведомства призвал американского лидера не вмешиваться во внутренние дела Франции, сообщает Радио свобода.

"Хотел бы сказать Дональду Трампу, и президент Франции говорит тоже самое: оставьте нашу страну в покое" - сказал ле Дриан в интервью одному из телеканалов.

Он заметил, что во Франции не комментируют внутреннюю политику США и просят партнеров отвечать взаимностью.

Накануне в Париже вновь произошли столкновения так называемых "желтых жилетов" - участников акций протеста против экономической политики властей - с полицией. Более 1700 человек по всей Франции были задержаны, более 100 пострадали. Были закрыты многие музеи и магазины.

Трамп написал в твиттере, что причиной протестов, возможно, послужило Парижское соглашение о борьбе с изменениями климата, исполнение которого, как утверждает президент США, привело к росту налогов. "Парижское соглашение не очень-то хорошо сработало в Париже", - написал Трамп. Он также добавил, что участники акций протеста скандируют: "Мы хотим Трампа!" - последнее утверждение очевидцы оспаривают.

Соединенные Штаты по инициативе Трампа вышли из Парижского соглашения, которое подписали практически все страны мира. Протесты во Франции прямо не направлены против него, однако повышение тарифов на топливо, которое стало поводом для начала массовых акций (власти впоследствии "заморозили" эту инициативу), косвенно может быть связано с обязательствами снизить уровень выбросов углекислого газа.

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