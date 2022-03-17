Зеленский — Бундестагу: Нынешних санкций мало, чтобы остановить войну 17 марта, 12:02 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский выступает перед Бундестагом (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Нынешних санкций против России мало, чтобы остановить войну, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Бундестагом 17 марта.

«Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб. После шагов в поддержку, некоторые из которых запоздалые. После санкций, которых явно мало, чтобы остановить эту войну. И после того как мы увидели, сколько связей ваши компании оставляют с Россией. С государством, которое просто использует вас и некоторые страны, чтобы финансировать войну», — сказал глава государства.

Он напомнил, что Украина обращалась к Европе с просьбой ввести против РФ превентивные санкции, но ощутила сопротивление.

«Мы поняли, что вы хотите продолжать экономику. Экономика. Экономику», — отметил Зеленский.

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Он также напомнил, что Украина предупреждала об опасности газопровода Северный поток 2 как оружия и подготовки к большой войне, но слышала в ответ, что «все-таки это экономика».

Зеленский обратился к Бундестагу https://www.youtube.com/embed/Mli4a8s6pnw

«Когда мы спрашивали вас, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, быть в безопасности, получить гарантии безопасности, мы слышали в ответ: такого решения на столе пока нет и в ближайшее время не будет. Как и кресла для нас за этим столом. Как вы медлите и сейчас с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз. Если честно, для некоторых это политика. А на самом деле — это камни. Камни для новой стены», — подчеркнул Зеленский.

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