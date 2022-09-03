Давление на Европу. Белый дом отреагировал на остановку Северного потока

3 сентября, 05:31
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Россия продолжает использовать энергию как оружие против европейских потребителей (Фото:Nord Stream 2 Corp/Twitter)

Россия продолжает использовать энергию как оружие против европейских потребителей (Фото:Nord Stream 2 Corp/Twitter)

Россия использует энергетику как инструмент давления на Европу. Так, в Белом доме отреагировали на остановку Северного потока.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя Совета нацбезопасности при Белом доме.

Он добавил, что США и Европа сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов. По его словам, в результате этих усилий Европейские хранилища газа будут заполнены до критического зимнего отопительного сезона. В то же время он отметил, что одних этих усилий недостаточно.

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"К сожалению, не удивительно, что Россия продолжает использовать энергию как оружие против европейских потребителей", - заявил представитель Белого дома.

Как отмечалось, единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции Северного потока – КС Портовая Trent 60 – будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для техобслуживания и планово-предупредительных работ.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Газ Газпром Северный поток Белый дом Война в Украине Российский газ Война России против Украины

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