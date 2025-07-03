Решение Пентагона о приостановлении некоторой военной помощи Украине стало неожиданностью даже для тех высокопоставленных чиновников США, которые обычно хорошо осведомлены о таких вопросах, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Пауза в предоставлении помощи была инициирована заместителем министра обороны США по вопросам политики Элбриджем Колби и небольшим кругом советников из-за опасений, что запасы определенных видов оружия в США исчерпываются.

Издание отмечает, что даже союзники президента США Дональда Трампа были разочарованы этим шагом и обвинили таких чиновников, как Колби, в том, что они продвинули это решение, не сообщив о нем остальной администрации.

«Я думаю, что все это сделал директор по вопросам политики Министерства обороны, этот Колби. У нас, по сути, нет советника по вопросам национальной безопасности», — сказал конгрессмен Майкл Маккол.

Он также сомневается, что по этому поводу консультировались с государственным секретарем США Марко Рубио. По его словам, в Белом доме есть «внутренние разногласия».

Один неназванный американский чиновник отметил, что решение Пентагона было несогласованным и застало Госдепартамент врасплох.

Двое других американских чиновников уточнили, что руководство Пентагона не консультировалось с Госдепом, посольством США в Киеве или командой спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога перед тем, как отозвать партию «критически важного вооружения», которое уже находится на территории Польши.

Кроме того, источники рассказали, что некоторые в Объединенном комитете начальников штабов США выступали против приостановления поставок.

В то же время и в Белом доме, и в Госдепе отвергают утверждения о том, что решение застало чиновников администрации врасплох.

Politico добавило, что США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским после сообщения о паузе в помощи.

«США информируют Украину [о решении] сегодня в Киеве, и в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским. США все еще находятся в процессе определения того, как лучше всего поддержать украинскую оборону. Это все еще остается приоритетом», — подчеркнул европейский диплом.

Приостановление поставок вооружений Украине: что известно

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем Patriot.

2 июля спикер Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается приверженным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.