Министр обороны США Пит Хегсет на прошлой неделе не уведомил Белый дом о приостановке поставок оружия в Украину, сообщает СNN со ссылкой на пять источников, знакомых с этим вопросом.

Журналисты утверждают, что решение приостановить поставки оружия вызвало споры в администрации Белого дома.

По словам источников, приостановка стала вторым случаем в этом году, когда Хегсет решил приостановить поток американского оружия в Украину. Впервые это произошло в феврале, и решение было быстро отменено, сообщили три источника.

Специальный посланник США в Украине, генерал в отставке Кит Келлог, и государственный секретарь Марко Рубио, который также является советником Трампа по национальной безопасности, также не знали заранее о паузе в поставках оружия и узнали о ней из сообщений прессы, по словам высокопоставленного чиновника администрации и двух источников.

Два источника объяснили, что Хегсет не уведомил Белый дом, потому что у него нет «руководителя аппарата или доверенных советников вокруг него, которые могли бы побудить его лучше координировать важные политические решения с межведомственными партнерами».

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, по ее словам, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.