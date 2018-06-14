14 июня 2018, четверг

Основное разоружение КНДР ожидается к 2020 году - Помпео

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Помпео сообщил также, что санкции будут сняты только после полной денуклеризации страны

Помпео сообщил также, что санкции будут сняты только после полной денуклеризации страны

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что на полное ядерное разоружение Северной Кореи потребуется несколько лет.

Об этом передает ВВС.

"Мы ожидаем, что основной этап разоружения завершится к 2020 году", - заявил Помпео.

Он сообщил, что санкции против страны будут сняты после полной утилизации ядерного оружия.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

 

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