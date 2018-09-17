17 сентября 2018, понедельник

Основатель Bellingcat опроверг выводы Минобороны РФ по МН17

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Bellingcat обвинил РФ в распространении фейков относительно МН17

Bellingcat обвинил РФ в распространении фейков относительно МН17

Основатель международной экспертно-журналистской группы Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что выводы Министерства обороны России относительно катастрофы пассажирского Boeing рейса MH17 абсурдны.

Российское военное ведомство 17 сентября заявило, что видео, используемые Совместной следственной группой в качестве доказательства причастности российского ЗРК Бук к уничтожению МН17, сфальсифицированы. В России заявили, что видео передвижения ЗРК Бук по территории Украины - это "анимация, сделанная на основе одиночной фотографии".

По словам представителя Bellingcat, российские военные не учли, что передвижение Бука, попавшее на видео, было также заснято спутником.

"Наилучшая часть пресс-конференции в Министерстве обороны России по MH17 состояла в том, что они представили этот действительно плохо сделанный видеоклип в качестве доказательства того, как легко можно сфальсифицировать видео с Буком", - подчеркнул Хиггинс.

Кроме того, по его словам, российское министерство использовало ошибку в фотографии JIT, чтобы ложно обвинить их в подделке кадра.

Хиггинс добавил, что команда Bellingcat намерена опубликовать новый отчет по MH17 до конца сентября.

Напомним, что 17 сентября Россия обнародовала очередной фейк, согласно которому ракета ЗРК Бук, которой сбили МН17, якобы принадлежала Украине, а международное расследование было "фальшивкой". В Минобороны РФ утверждают, что узнали об этом "на основании бортового номера ракеты".

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании уже назвали фейком заявления России о причастности Украины к уничтожению МН17 и очередным примером российской дезинформации.

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Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

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