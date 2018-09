Основатель Bellingcat опроверг выводы Минобороны РФ по МН17

Основатель международной экспертно-журналистской группы Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что выводы Министерства обороны России относительно катастрофы пассажирского Boeing рейса MH17 абсурдны.

Российское военное ведомство 17 сентября заявило, что видео, используемые Совместной следственной группой в качестве доказательства причастности российского ЗРК Бук к уничтожению МН17, сфальсифицированы. В России заявили, что видео передвижения ЗРК Бук по территории Украины - это "анимация, сделанная на основе одиночной фотографии".

По словам представителя Bellingcat, российские военные не учли, что передвижение Бука, попавшее на видео, было также заснято спутником.

The Russian MoD doesn't seem to realise the Buk convoy seen in this video was captured by a passing satellite #MH17 pic.twitter.com/rZFzZgghvF

"Наилучшая часть пресс-конференции в Министерстве обороны России по MH17 состояла в том, что они представили этот действительно плохо сделанный видеоклип в качестве доказательства того, как легко можно сфальсифицировать видео с Буком", - подчеркнул Хиггинс.

The best part of the Russian MoD #MH17 press conference was when they presented this really badly put together video clip as evidence it was easy to fake videos of a Buk. pic.twitter.com/XMlVu0UazS