Ослабление поддержки Украины будет побуждать Путина продолжать войну — глава МИД Германии 4 января, 20:02 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убеждена, что ослабление поддержки Украины будет побуждать российского диктатора Владимира Путина продолжать войну.

Об этом сообщает CNN.

«Как бы горько это ни было, каждый признак ослабления поддержки побуждает Путина продолжать», — сказала Бербок.

Глава МИД призвала страны Запада продолжать поставлять Украине оружие для борьбы с Россией, и подчеркнула, что поставки систем ПВО Украине являются «принципиальными».

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«Поскольку мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины, мы должны снова и снова спрашивать себя, как мы можем еще лучше помочь Украине защитить своих граждан и ее гражданскую инфраструктуру», — добавила она.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Германии готово арестовать российские активы, чтобы в дальнейшем передать их Украине.