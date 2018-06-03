Оскорбительно. Трюдо прокомментировал слова Трампа о Канаде и угрозе национальной безопасности

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает оскорбительной идею администрации США о том, что Канада, канадские сталь и алюминий представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Мысль о том, что мы каким-то образом являемся угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов довольно оскорбительна и неприемлема", - сказал Трюдо в эфире NBC.

Он также подтвердил, что его страна введет пошлины в отношении США.

"Мы вводим те же типы пошлин на сталь и алюминий из Соединенных Штатов. И мы также вводим пошлины на потребительские товары, готовые изделия, которым канадцы легко найдут альтернативу", - сказал он.

В пятницу президент США Дональд Трамп негативно оценил состояние торговых отношений с Канадой в области сельского хозяйства и фермерства после того, как Трюдо выразил сожаление в связи с вводом Вашингтоном заградительных пошлин на импорт стали и алюминия.

"Канада плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам на протяжении долгого времени. Особые ограничения касались торговли. Они должны открыть свои рынки и отменить торговые барьеры", - написал Трамп в Twitter.

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США с 1 июня начали взимать пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Европы, Канады и Мексики. Евросоюз и Канада оспорили эти в меры во Всемирной торговой организации (ВТО).

Трамп объяснил введение пошлин желанием США добиться справедливых условий во взаимной торговле.

"Если мы не взимаем пошлины за продажу их товаров, а они заставляют нас платить [пошлины в размере] 25%, 50% или даже 100%, это несправедливо", - заявил президент США.