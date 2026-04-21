Мадьяр заявил, что обсудит возвращение активов Ощадбанка с Зеленским

Лидер венгерской партии Тиса Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных украинских активов, связанных с Ощадбанком , будет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским только после того, как официально станет премьер-министром.

Об этом пишет Telex.

Комментируя обвинения в адрес правительства Виктора Орбана, Мадьяр высказался сдержанно и заявил, что не готов полагаться только на публичный информационный шум. По его словам, сейчас он видит преимущественно «пропагандистские новости» и не считает возможным делать окончательные выводы без полного понимания обстоятельств дела.

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Будущий глава венгерского правительства добавил, что после вступления в должность будет иметь в разговоре с Зеленским и более важные темы, однако историю с активами Ощадбанка не будет игнорировать. Также он пообещал отдельно заняться вопросом восстановления работы нефтепровода Дружба. Это следует из перевода его заявления, который публиковали украинские и венгерские медиа.

По итогам окончательного подсчета голосов на парламентских выборах в Венгрии Тиса Петера Мадьяра будет иметь 141 мандат в парламенте, то есть парламентское большинство. Партия Фидес Виктора Орбана получит 52 места в парламенте, а Наша родина — шесть.

Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии — главное

В ночь на 6 марта стало известно, что Венгрия безосновательно задержала два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка и семерых граждан Украины — сотрудников бригады инкассации во время транзитной перевозки материальных ценностей через Будапешт.

В автомобилях были $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что венгерские власти фактически взяли в заложники украинцев и украли деньги.

Впоследствии Национальная налоговая и таможенная комиссия Венгрии заявила о задержании семерых работников Ощадбанка по подозрению «в отмывании денег». Национальная полиция начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля Ощадбанка.

Вечером 6 марта семеро сотрудников службы инкассации Ощадбанка, которые были незаконно задержаны в Венгрии во время выполнения служебного рейса, вернулись в Украину. Как сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, один из них после допроса венгерскими службами попал в больницу.

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12 марта пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Венгрия вернула инкассаторские машины, причем поврежденные. Наличные и золото остались под арестом в Венгрии.

8 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга заявил, что дело о захвате украинских инкассаторских автомобилей Ощадбанка и изъятии наличности и золота рассматривается в юридической плоскости.