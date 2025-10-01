В МИД Украины выразили протест из-за объявления РФ «осеннего призыва» на ВОТ и призвали саботировать приказ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест стране-агрессору России в связи с так называемым «осенним призывом» на военную службу , который начинается 1 октября.

В ведомстве отметили, что РФ начинает «призыв» в том числе и на временно оккупированных территориях Украины — в Крыму, городе Севастополе и частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В МИД подчеркнули, что таким образом Россия грубо нарушает в частности 51 статью IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. В ней сказано, что государству-оккупанту запрещено принуждать людей, находящихся на территории под его контролем, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

В министерстве также отметили, что РФ будет использовать украинцев как «пушечное мясо» в случае их попадания в российскую армию, и призвали граждан, находящихся на ВОТ, всячески избегать так называемого «призыва».

В ведомстве также призвали граждан России саботировать приказ о «призыве», а в случае мобилизации обратиться к проекту Хочу жить и добровольно сдаться Силам обороны Украины.

«Обращаемся также к украинцам, которые живут на исторических украинских землях — на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ: вспомните свои корни и не участвуйте в преступной войне против родины своих предков. Обращаемся также к представителям всех коренных народов Российской Федерации: это не ваша война, это война Москвы, которая бросает вас на захват украинских земель так, как сама когда-то захватила ваши земли, и массово вас убивает, чтобы на ваших землях жили другие», — говорится в заявлении МИД.

29 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу в 2025 году. Призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря. За это время в РФ планируют мобилизовать 135 тыс. мужчин, не состоящих в запасе.

Пропагандистское издание РБК заявило, что это самый масштабный осенний призыв за последние девять лет, больше было только в 2015 году — 152 тысячи.

В 2024 году во время осеннего призыва в России призвали 133 тысяч граждан.