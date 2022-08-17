«Продуктивная дискуссия». Глава Минобороны Дании пообещал Резникову продолжать поддерживать ВСУ

17 августа, 20:02
Министр обороны Украины Алексей Резников с министром обороны Дании Мортеном Бедсковом (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников с министром обороны Дании Мортеном Бедсковом (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с министром обороны Дании Мортеном Бедсковом в среду, 17 августа.

Какую военную технику передают или намерены передать Украине - инфографика НВ

«Очень продуктивная дискуссия сегодня с моим коллегой и большим другом Украины, министром обороны Украины Мортеном Бедсковом», — пишет Резников в Twitter.

Украинский министр сообщил, что стороны обсудили результаты конференции в Копенгагене, сотрудничество между Данией и Украиной и усиление возможностей украинской армии. Резников также поблагодарил народ Дании за поддержку в противодействии агрессии РФ.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1559920346010198016
Читайте также:
Евгений Попов
Евгений Попов
Международная помощь Украине. Почему для нас важен аналог «плана Маршалла»

Бердсков в Twitter cообщил, что его страна продолжит поддерживать Украину в войне против России.

«Дания продолжает решительно поддерживать ВСУ и борьбу за свободу Украины», — пишет он.

Он добавил, что работа по конференции в Копенгагене для поддержки украинской армии продолжается.

https://twitter.com/mfMorten/status/1559928599406338049
https://www.youtube.com/embed/rvIh7vku5OU
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Помощь Оружие Дания Алексей Резников

Эксклюзивы НВ

По подсчетам МОН из 12,8 тысяч украинских школ только 41% имеют надлежащие условия для проведения очных занятий (Фото:Андрий Андрийенко / SOPA via Reuters Connect)
Школа онлайн или офлайн /
Образовательный омбудсмен — об учебе в этом году и о главных проблемах школьников, их родителей и учителей
17 августа, 19:00
События
Точное попадание: Американские гаубицы М777 превосходят советские образцы артиллерии, которыми обладает украинская и российские армии (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
ВСУ готовит почву к заходу в Крым /
Что поменялось после ударов по объектам россиян под Джанкоем и Саками — Олег Жданов
17 августа, 17:50
События
В Кремле добиваются заключения мира с Украиной, пока обладают неким военным потенциалом (Фото:Коллаж НВ)
Тайные сигналы от Путина /
Как кремлевский диктатор через турецкого президента пытается выйти на переговоры с Зеленским
17 августа, 16:43
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X