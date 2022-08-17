«Продуктивная дискуссия». Глава Минобороны Дании пообещал Резникову продолжать поддерживать ВСУ 17 августа, 20:02 Министр обороны Украины Алексей Резников с министром обороны Дании Мортеном Бедсковом (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с министром обороны Дании Мортеном Бедсковом в среду, 17 августа.

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«Очень продуктивная дискуссия сегодня с моим коллегой и большим другом Украины, министром обороны Украины Мортеном Бедсковом», — пишет Резников в Twitter.

Украинский министр сообщил, что стороны обсудили результаты конференции в Копенгагене, сотрудничество между Данией и Украиной и усиление возможностей украинской армии. Резников также поблагодарил народ Дании за поддержку в противодействии агрессии РФ.

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Бердсков в Twitter cообщил, что его страна продолжит поддерживать Украину в войне против России.

«Дания продолжает решительно поддерживать ВСУ и борьбу за свободу Украины», — пишет он.

Он добавил, что работа по конференции в Копенгагене для поддержки украинской армии продолжается.

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