«Продуктивная дискуссия». Глава Минобороны Дании пообещал Резникову продолжать поддерживать ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников с министром обороны Дании Мортеном Бедсковом (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)
Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с министром обороны Дании Мортеном Бедсковом в среду, 17 августа.
«Очень продуктивная дискуссия сегодня с моим коллегой и большим другом Украины, министром обороны Украины Мортеном Бедсковом», — пишет Резников в Twitter.
Украинский министр сообщил, что стороны обсудили результаты конференции в Копенгагене, сотрудничество между Данией и Украиной и усиление возможностей украинской армии. Резников также поблагодарил народ Дании за поддержку в противодействии агрессии РФ.
Бердсков в Twitter cообщил, что его страна продолжит поддерживать Украину в войне против России.
«Дания продолжает решительно поддерживать ВСУ и борьбу за свободу Украины», — пишет он.
Он добавил, что работа по конференции в Копенгагене для поддержки украинской армии продолжается.
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