Бундесвер готовит для Украины 18 гаубиц RCH-155
18 САУ RCH-155 (Фото:kmweg.de)
Германия готовит к передаче Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Берлин намерен отправить ВСУ следующую технику:
- 18 САУ RCH-155;
- 80 пикапов;
- 90 датчиков и глушителей для защиты от дронов;
- два ангарных тента;
- семь грузовиков 8×6 со сменной системой загрузки.
Также сообщается, что Бундесвер на этой неделе передал Киеву 20 колесных бронемашин Dingo и два танковых тягачей M1070 Oshkosh.
В сентябре сообщалось, что Германия одобрила продажу Украине 18 новейших САУ RCH-155, о которых просил Киев.
RCH-155 — это колесная САУ с пушкой L52 и заявленной дальностью стрельбы до 54 км высокоточными снарядами V-LAP. Гаубица может разгоняться до 100 км/ч и обеспечивать пробег на одной заправке до 700 км.