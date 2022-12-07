Бундесвер готовит для Украины 18 гаубиц RCH-155 7 декабря, 21:50 18 САУ RCH-155 (Фото:kmweg.de)

Германия готовит к передаче Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Берлин намерен отправить ВСУ следующую технику:

18 САУ RCH-155;

80 пикапов;

90 датчиков и глушителей для защиты от дронов;

два ангарных тента;

семь грузовиков 8×6 со сменной системой загрузки.

Видео дня

Также сообщается, что Бундесвер на этой неделе передал Киеву 20 колесных бронемашин Dingo и два танковых тягачей M1070 Oshkosh.

В сентябре сообщалось, что Германия одобрила продажу Украине 18 новейших САУ RCH-155, о которых просил Киев.

RCH-155 — это колесная САУ с пушкой L52 и заявленной дальностью стрельбы до 54 км высокоточными снарядами V-LAP. Гаубица может разгоняться до 100 км/ч и обеспечивать пробег на одной заправке до 700 км.