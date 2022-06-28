Передовые системы ПВО. Украинские защитники уже обучаются работе с NASAMS — Politico 28 июня, 17:53 США находятся в процессе завершения работы над пакетом помощи для Украины (Фото:defence-ua.com)

ВСУ уже проходят обучение работе с норвежской зенитно-ракетной системой NASAMS, сообщает Politico cо ссылкой на неназванного советника украинского правительства.

Корреспондент издания Пол Маклир в Twitter опубликовал отрывок статьи в котором уточняется, что NASAMS войдет в следующую партию тяжелых вооружений, одобренных для Украины.

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По его данным, США находятся в процессе завершения работы над пакетом помощи для Украины, который включает передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности.

CNN ранее сообщило, что Белый дом планирует объявить о дополнительных поставках дальнобойной артиллерии и боеприпасов. В частности, новый пакет военной помощи может включать системы NASAMS.

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