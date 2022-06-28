Передовые системы ПВО. Украинские защитники уже обучаются работе с NASAMS — Politico

28 июня, 17:53
США находятся в процессе завершения работы над пакетом помощи для Украины (Фото:defence-ua.com)

США находятся в процессе завершения работы над пакетом помощи для Украины (Фото:defence-ua.com)

ВСУ уже проходят обучение работе с норвежской зенитно-ракетной системой NASAMS, сообщает Politico cо ссылкой на неназванного советника украинского правительства.

Корреспондент издания Пол Маклир в Twitter опубликовал отрывок статьи в котором уточняется, что NASAMS войдет в следующую партию тяжелых вооружений, одобренных для Украины.

Видео дня
https://twitter.com/paulmcleary/status/1541724189975056385

По его данным, США находятся в процессе завершения работы над пакетом помощи для Украины, который включает передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности.

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CNN ранее сообщило, что Белый дом планирует объявить о дополнительных поставках дальнобойной артиллерии и боеприпасов. В частности, новый пакет военной помощи может включать системы NASAMS.

https://www.youtube.com/embed/VoM6wP2IUXg
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО ЗРК

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