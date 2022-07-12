«Мощно накормят нашего врага огнем». Глава Минобороны Польши передал Украине дополнительные САУ Krab — Зеленский 12 июля, 23:09 Польские САУ Krab (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава Минобороны Польши Мариуш Блащак во время визита в Киев передал ВСУ дополнительные самоходные артиллерийские установки Krab.

«Сегодня в Киеве провел переговоры с Мариушем Блащаком — вице-премьер-министром и министром обороны Польши. Он привез нам Крабы — те, которые мощно накормят нашего врага огнем», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

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Зеленский не уточнил, сколько польских САУ получили украинские защитники. Он также подчеркнул, что темой разговоров была оборона Украины.

«Важно не только то, о чем мы говорили, но и то, как мы говорили. Абсолютно уверенно в украинском будущем. В украинском европейском будущем», — подчеркнул президент.

САУ Krab — это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку. Максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал, как польские САУ Krab успешно работают на передовой.

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