Германия может передать Украине немецкие системы ПВО IRIS-T — Bild 13 мая, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Ракета IRIS-T (Фото:Owly K/Wikipedia)

Правительство Германии рассматривает возможность передать Украине немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, сообщает Bild, со ссылкой на собственные источники.

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Дальность действия IRIS-T SLM, которые производит компания Diehl Defense, составляет 40 километров, а высота — 20 километров. С помощью этой системы ПВО можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, поражать реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

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Bild отмечает, что как только поставка будет одобрена, украинские солдаты смогут начать обучение использованию системы в Германии.

Отмечается, что первая IRIS-T может начать функционировать в Украине с ноября. Киев, по данным СМИ, заинтересован в закупке десяти таких систем, но для их производства может потребоваться 3−4 года.

Германия многие годы после начала Россией войны на Донбассе в 2014 году отказывалась поставлять Украине оружие. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Германия изменила свою политику.

28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Документ теперь позволяет правительству Германии «поставлять Украине эффективное, в том числе тяжелое оружие и сложные системы производства Германии». Экспорт вооружений должен обсуждаться в тесном обмене мнениями с партнерами по НАТО.

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