Париж передаст ВСУ бронетранспортеры VAB и планирует отправить ракеты Exocet — глава Минобороны Франции

28 июня, 15:41
Франция также изучает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет Exocet (Фото:jackmac34/Pixabay)

Франция также изучает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет Exocet (Фото:jackmac34/Pixabay)

Франция отправит Украине «значительное количество» бронетранспортеров VAB, заявив министр вооруженных сил Себастьян Лекорню. Об этом сообщает CNN.

«Франция передаст в значительных количествах транспортные машины типа VAB», — сказал он.

Он подчеркнул, что подобная бронетехника необходима, чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника. Лекорню не уточнил, когда Украина их получит.

Видео дня
Читайте также:
Читайте также:
Фрэнк Ледвидж
Фрэнк Ледвидж
Очень плохая новость для России. Какое новое сверхмощное оружие получит Украина

Министр добавил, что Франция также изучает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет Exocet французского производства.

Франция уже передала Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. ВСУ уже используют их на фронте против российских оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/-my8o_hdCHY
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракеты Франция Париж

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X