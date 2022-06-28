Париж передаст ВСУ бронетранспортеры VAB и планирует отправить ракеты Exocet — глава Минобороны Франции 28 июня, 15:41 Франция также изучает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет Exocet (Фото:jackmac34/Pixabay)

Франция отправит Украине «значительное количество» бронетранспортеров VAB, заявив министр вооруженных сил Себастьян Лекорню. Об этом сообщает CNN.

«Франция передаст в значительных количествах транспортные машины типа VAB», — сказал он.

Он подчеркнул, что подобная бронетехника необходима, чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника. Лекорню не уточнил, когда Украина их получит.

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Министр добавил, что Франция также изучает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет Exocet французского производства.

Франция уже передала Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. ВСУ уже используют их на фронте против российских оккупантов.

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