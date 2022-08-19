Три Gepard и бронетранспортеры. Германия на этой неделе передала Украине дополнительную технику 19 августа, 23:16 САУ Gepard (Фото:kmweg.com)

Германия направила в Украину дополнительный пакет военной помощи, который включает САУ Gepard и бронетранспортеры M113.

Инфографика: НВ

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Уточняется, что на этой неделе ВСУ получили:

3 зенитные установки Gepard;

11 бронетранспортера M113;

тысячу пайков.

Всего Украина должна получить от Бундесвера 30 установок Gepard. По меньшей мере, сто военнослужащих ВСУ обучились работе с этими САУ в Германии.

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Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках вооружений.

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