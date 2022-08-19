Три Gepard и бронетранспортеры. Германия на этой неделе передала Украине дополнительную технику
САУ Gepard (Фото:kmweg.com)
Германия направила в Украину дополнительный пакет военной помощи, который включает САУ Gepard и бронетранспортеры M113.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Уточняется, что на этой неделе ВСУ получили:
- 3 зенитные установки Gepard;
- 11 бронетранспортера M113;
- тысячу пайков.
Всего Украина должна получить от Бундесвера 30 установок Gepard. По меньшей мере, сто военнослужащих ВСУ обучились работе с этими САУ в Германии.
Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках вооружений.
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