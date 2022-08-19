Три Gepard и бронетранспортеры. Германия на этой неделе передала Украине дополнительную технику

19 августа, 23:16
САУ Gepard (Фото:kmweg.com)

САУ Gepard (Фото:kmweg.com)

Германия направила в Украину дополнительный пакет военной помощи, который включает САУ Gepard и бронетранспортеры M113.

Инфографика: НВ

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

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Уточняется, что на этой неделе ВСУ получили:

  • 3 зенитные установки Gepard;
  • 11 бронетранспортера M113;
  • тысячу пайков.

Всего Украина должна получить от Бундесвера 30 установок Gepard. По меньшей мере, сто военнослужащих ВСУ обучились работе с этими САУ в Германии.

Видео дня

Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках вооружений.

https://www.youtube.com/embed/MqclULoMFmo
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   НАТО Оружие Германия Российская агрессия Бронетехника

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