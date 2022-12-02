Германия только весной передаст Украине семь Gepard — Spiegel 2 декабря, 16:30 Берлин может попытаться купить больше Gepard для Украины в Бразилии или Катаре (Фото:kmweg.com)

Германия передаст Украине семь зенитных установок Gepard весной 2023 года, сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным немецкого ресурса, речь идет о последних образцах установок этого типа на складах Бундесвера. Семь Gepard, которые хотят передать ВСУ, ранее предназначались для утилизации.

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«Семь Gepard, которые фактически предназначались для утилизации, сейчас ремонтирует мюнхенская оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann, а весной они должны быть доставлены на Украину», — говорится в сообщении.

Также Германия надеется передать ВСУ боеприпасы для зенитных установок, которые на данный момент в дефиците. Отмечается, что большинство боеприпасов для Gepard было сделано в Швейцарии, но правительство этой страны хочет оставаться нейтральным, и поэтому не выдает разрешений на их экспорт.

Также, по данным немецкого издания, Берлин может попытаться купить больше Gepard для Украины в Бразилии или Катаре. Обе эти страны купили зенитные установки много лет назад для защиты крупных мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу.

Инфографика: НВ

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить ВСУ дополнительные установки Gepard. Германия уже передала Украине 30 установок этого типа.