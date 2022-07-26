Глава Пентагона пообещал Резникову максимально быстро передать HIMARS Украине

26 июля, 23:36
РСЗО HIMARS (Фото:Европейская правда/Twitter)

РСЗО HIMARS (Фото:Европейская правда/Twitter)

Министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора с украинским главой Минобороны Алексеем Резниковым обсудил помощь Украине в области безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

Подчеркивается, что министры обговорили передачу РСЗО HIMARS, которые США обязались передать Киеву по итогам саммита в формате Рамштайн.

«Министр Остин заверил министра Резникова в том, что США стремятся как можно скорее доставить оборудование в Украину», — говорится в заявлении Пентагона.

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Министры договорились оставаться в тесной координации.

Резников в Twitter также прокомментировал телефонный разговор с Остином.

«Мы согласились с тем, что обязательства, взятые на себя всеми сторонами, укрепят возможности украинской армии и приблизят нас к нашей общей цели — победе Украины», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1552012930228654081
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В среду, 20 июля, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Штаты и их союзники передадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Он также говорил, что США уже обучили 200 украинских военных работе с этими американскими РСЗО.

22 июля США сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS.

https://www.youtube.com/embed/ARjBcK8t_Yo
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Алексей Резников РСЗО HIMARS

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