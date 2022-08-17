«Лучший вклад в безопасность мира». Кулеба скоординировал с Блинкеном поставки оружия в Украину

17 августа, 21:49
Американские военные готовят очередной самолет военной помощи для Украины (Фото:defense.gov)

Американские военные готовят очередной самолет военной помощи для Украины (Фото:defense.gov)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном скоординировал дальнейшие поставки оружия для Украины.

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«Вооружение было в центре моего телефонного разговора с Энтони Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки из США и партнеров», — написал украинский министр в Twitter.

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Он добавил, что военная помощь для Украины приближает окончание войны и является «лучшим вкладом в долгосрочную безопасность Европы и мира».

Кулеба также поблагодарил Блинкена за неизменную поддержку США Украины.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1559955067167555592
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Ранее в среду, 17 августа, министр обороны Алексей Резников провел переговоры с министрами обороны США Ллойдом Остином.

После этого он анонсировав получение новых пакетов военной помощи от Вашингтона.

https://www.youtube.com/embed/hZ8RutXCkKo
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Поставки Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен

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