США передают Украине дополнительные Avenger и NASAMS — глава Пентагона 20 января, 17:47 Ллоид Остин (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

США передают Украине дополнительные ЗРК NASAMS и восемь систем ПВО Avenger, которые войдут в новый пакет военной помощи. Также помощь от Вашингтона будет включать бронетехнику, артиллерию и боеприпасы.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллоид Остин, говорится на сайте Минобороны США.

«Наш новый пакет обеспечивает еще больше возможностей противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свои города и небо», — сказал Остин.

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Глава Пентагона подчеркнул, что Украине будут переданы новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и восемь систем ПВО Avenger.

По его словам, пакет помощи также помогает удовлетворить потребность Украины в бронетехнике и боевых машинах. Помощь США включает:

59 боевых машин пехоты Bradley;

90 бронетранспортеров Stryker;

53 противоминно-стойкие транспортные средства ( MRAP);

MRAP); 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви ( HMMWV).

Ранее в Пентагоне сообщали, что поставка Украине американских танков M1 Abrams сейчас «не имеет смысла». Отмечалось, что эти танки работают на топливе для реактивных двигателей и их сложнее обслуживать, чем танки Leopard и Challenger, которые работают на дизтопливе и могут преодолевать большие расстояния без дозаправки.