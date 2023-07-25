Stryker и нанодроны Hornet. СМИ рассказали, что будет в новом пакете помощи США для Украины на $400 млн

25 июля, 07:55
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Бронемашина Stryker (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Бронемашина Stryker (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

В новый пакет военной помощи США для Украины на сумму до $400 миллионов войдут, в частности, боеприпасы для передовых систем ПВО и микродроны Hornet. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на американских чиновников.

В целом содержимое пакета следующее:

  • ракеты для HIMARS и NASAMS;
  • зенитные и противотанковые ракеты Stinger и Javeline;
  • ракеты воздух-земля Hydra-70;
  • 32 боевые машины пехоты Stryker;
  • артиллерийские снаряды;
  • 28 млн патронов для огнестрельного оружия;
  • разведывательные нанодроны Hornet.

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Средства для новой помощи выделяют в рамках PDA — «presidential drawdown authority» — схемы, которая позволяет президенту США Джо Байдену делать это из имеющихся запасов Пентагона и без одобрения Конгресса.

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19 июля США объявили о пакете помощи Украине на $1,3 млрд. В него, в частности, вошли четыре ЗРК NASAMS, ракеты TOW, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Оружие Вооружение Военная помощь Война России против Украины

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