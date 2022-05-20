Оружие для Украины иногда поступает менее чем через сутки — пресс-секретарь посольства США 20 мая, 15:13 Цей матеріал також доступний українською В посольстве США завили, что оружие для Украины иногда поступает менее чем за сутки (Фото:defense.gov)

В посольстве США заявили, что американское оружие для Украины поступает в очень короткие сроки, иногда — менее чем за сутки.

Пресс-секретарь посольства США в Украине Ден Ленгенкемп в ходе телемарафона сообщил, что Вашингтон понимает, что «такие вещи не могут ждать».

«То есть, представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали и почти все уже используются в Украине», — сказал он.

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По его словам, США «еще никогда в истории» не перебрасывали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну.

Дипломат также отметил, что при необходимости для украинских военных проводят необходимые учения о том, как использовать предоставленное оружие.

19 мая Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов, ранее его одобрила Палата представителей. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

Это крупнейший пакет помощи другой стране, который Конгресс принимал за последние два десятилетия.

9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

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