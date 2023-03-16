США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи для Украины — Кирби
Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
США готовят новый пакет оборонной поддержки для Украины, о котором объявят в ближайшие дни.
Об этом в четверг, 16 марта, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.
«В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении помощи в сфере безопасности от Соединенных Штатов», — отметил он.
Кирби подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США «не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить».
Представитель Белого дома добавил, что Соединенные Штаты будут сохранять решимость помогать Украине и дальше.
Накануне состоялась Десятая встреча в формате Рамштайн, в которой участвовали представители более 50 стран.
Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам заседания написал, что «Рамштайн-10 вселяет оптимизм».