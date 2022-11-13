США готовят новый пакет военной помощи Украине — Белый дом 13 ноября, 19:18 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

CША готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.

Об этом заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Он подчеркнул, что США по-прежнему стабильны в предоставлении помощи в области безопасности Украине.

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«Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель», — сказал Салливан.



Он добавил, что второй пакет помощи будет приблизительно того же объема, какими были предыдущие пакеты помощи.



Салливан отметил, что Белый дом консультируется с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.

10 сентября Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн, которые включает системы ПВО Avenger и ракеты для ЗРК Hawk.

Всего с 2014 года США выделили Украине более 21,4 млрд долларов на помощь в обеспечении безопасности, а с начала российского полномасштабного вторжения — более 18,6 млрд долларов.