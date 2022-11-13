США готовят новый пакет военной помощи Украине — Белый дом

13 ноября, 19:18
Поделиться:
Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

CША готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.

Об этом заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Он подчеркнул, что США по-прежнему стабильны в предоставлении помощи в области безопасности Украине.

Видео дня

«Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель», — сказал Салливан.

Он добавил, что второй пакет помощи будет приблизительно того же объема, какими были предыдущие пакеты помощи.

Читайте также:

Прогнозируемая победа сенатора от Невады Кэтрин Кортес Масто сыграет решающую роль в получении демократами большинства в Сенате (Фото:REUTERS/David Swanson) После побед в Неваде и Аризоне. Демократы сохранят большинство в Сенате США — СМИ

Салливан отметил, что Белый дом консультируется с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.

10 сентября Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн, которые включает системы ПВО Avenger и ракеты для ЗРК Hawk.

Всего с 2014 года США выделили Украине более 21,4 млрд долларов на помощь в обеспечении безопасности, а с начала российского полномасштабного вторжения — более 18,6 млрд долларов.

https://www.youtube.com/embed/eXfW49sLsHk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Российская агрессия Белый дом Военная помощь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X