Швейцария сделала шаг к продаже 25 танков Leopard Германии 24 мая, 18:05 Швейцария может начать поставлять оружие Украине (Фото:Hans / Pixabay)

Правительство Швейцарии поддержало вывод из эксплуатации 25 передовых боевых танков Leopard 2 с целью их продажи Германии. В дальнейшем это может позволить западным странам прислать больше военной помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters.

«Это чувствительный вопрос для швейцарских властей. В соответствии со своими законами о нейтралитете и отдельным эмбарго на поставки оружия Швейцарии запрещено отправлять оружие непосредственно в Украину», — говорится в материале.

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По данным СМИ, в настоящее время швейцарские военные имеют 134 танка Leopard 2 на вооружении и еще 96 на хранении.

В заявлении правительства Швейцарии говорится, что собственные военные потребности страны останутся покрытыми.

13 мая обе палаты швейцарского парламента проголосовали за внесение поправок в Закон о военных материалах, что позволит в будущем передавать военную технику Украине.

Из-за своего нейтрального статуса страна последовательно ветировала запросы стран, в том числе Испании, Германии и Дании, которые хотели передать ВСУ бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства, среди которых боеприпасы для немецких танков Gepard.