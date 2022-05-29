Тяжелое вооружение от Германии. Скоро передадут зенитные установки Gepard, БМП Marder нужен ремонт — посол Фельдгузен 29 мая, 00:03 Цей матеріал також доступний українською Анка Фельдгузен (Фото:Александр Медведев/НВ)

Германия не отказывается от поставок Украине тяжелого вооружения для защиты в войне, которую развязала Россия. Об этом заверила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен в эфире телемарафона.

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«Тяжелое вооружение будет очень скоро. Это будут гаубицы, это будут Gepard, противовоздушное оружие. Надеюсь, они будут даже быстрее, чем я ожидаю. Процесс уже пошел», — рассказала она.

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Комментируя ситуацию с предоставлением Украине боевых машин пехоты Marder, дипломат сказала, что сейчас эта техника — в непригодном состоянии и требует ремонта. В то же время она подчеркнула, что не знает деталей, но решение окончательно — Берлин передаст тяжелое вооружение.

«Я не думаю, что там тормозится. Эти Marder стоят на стоянке уже 10 лет. Насколько я знаю, они не могут воевать. Их сначала нужно ремонтировать, а потом уже передавать», — пояснила Фельдгузен.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Украина скоро получит немецкие гаубицы PzH 2000, с которыми продолжаются учения украинских военных. Он отверг то, что Берлин мало помогает Киеву, но добавил, что Германия не может выполнить все пожелания Украины.

21 мая таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ минобороны ФРГ сообщил, что у Бендесвера есть десятки БМП Marder, которые больше не используются, однако Германия не передает их Украине.

В течение нескольких месяцев велись разговоры о предоставлении бронетехники, а Bild сообщал, что Украина хочет купить ее непосредственно у производителя, если правительство ФРГ не передаст Marder само. Позже Welt сообщала, что немецкий концерн просит разрешение у Берлина на поставку Украине 100 БМП.

На фоне критики в адрес канцлера Германии Олафа Шольца по поводу неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Киеву вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией. Однако критика в Бундестаге в его адрес продолжается.

Конец этой войны не завтра, поэтому нужно Украину еще вооружать – Анка Фельдгузен https://www.youtube.com/watch?v=foPuAmSy-IQ

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