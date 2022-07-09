Передаст в ближайшие месяцы. Германия нашла боеприпасы для зенитных установок Gepard, которые поставляет Украине — СМИ 9 июля, 18:23 Зенитные самоходные установки Gepard (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

Германия нашла боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard, которые поставляет в Украину. Об этом сообщает Spiegel cо ссылкой на собственные источники в правительстве.

Берлин совместно с оборонным ведомством Норвегии наконец-то нашли производителя, который может поставить свежие боеприпасы для Gepard, сообщил источник. По его данным, правительство Германии уверено, что в ближайшие месяцы сможет поставить в Украину большое количество боеприпасов.

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Производить специальные 35-мм снаряды для Gepard будет норвежский поставщик, пишет издание. Боеприпасы должны испытать уже на следующей неделе.

Ранее в правительстве Германии уточняли, что Берлин готов передать Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что для завершения войны Украине нужно 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО и 500 танков. По словам замминистра обороны Анны Маляр, западные партнеры передали Украине только 10% необходимого оружия.

Зенитные самоходные установки Gepard могут уничтожать воздушные цели на высотах до 3 км (летящие со скоростью до 350—400 м/с), а также наземные или надводные цели на дальности до 4500 метров. Они способны стрелять с места и в движении.

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