Пентагон «следит за ситуацией» относительно возможного соглашения о поставках оружия между КНДР и РФ 15 сентября, 06:58 Сабрина Сингх (Фото:Министр обороны по связям с общественностью/www.flickr.com)

В Пентагоне следят за ситуацией вокруг возможных поставок оружия из Северной Кореи в Россию. Об этом в четверг, 14 сентября, заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы следим за ситуацией. Мы публично обнародовали наши предостережения Северной Корее. Передача России любого вида оружия снова нарушила бы резолюцию Совета безопасности ООН, за которую сама же Россия голосовала. Поэтому мы призываем, чтобы Северная Корея не заключала соглашений с Россией о предоставлении любого типа боеприпасов, потому что это приведет к дальнейшей эскалации», — сказала Сингх.

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Она также подчеркнула, что в случае предоставления России любого оружия, КНДР станет соучастником убийств украинцев.

Шеф военной разведки Украины Кирилл Буданов уверяет, что РФ уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

12 сентября США уже предупреждали, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

В тот же день лидер КНДР прибыл в РФ на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоялась 13 сентября.

Рано утром 15 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл то города Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить там завод по производству истребителей. Этот об услугах, которые северокорейский диктатор стремится получить от России в обмен на помощь в разжигании войны России против Украины.