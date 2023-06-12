США пока не подтверждают, что Пекин передает оружие России — Блинкен

12 июня, 22:29
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

США пока не видят признаков того, что Пекин передает оружие стране-агрессору России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы передавали ранее наши беспокойства коллегам в Китае относительно возможного рассмотрения ими потенциальной передачи оружия в Россию для (его применения — ред.) в Украине. На сегодняшний день мы не видели, чтобы они пересекли эту линию», — отметил глава Госдепартамента.

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В то же время, по его словам, США обеспокоены активностью некоторых частных компаний КНР, занимающихся передачей технологий, в том числе технологий двойного использования, в Россию.

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Также глава американской дипломатии обратил внимание на проблему передачи Ираном оружия россиянам, в частности беспилотников.

Ранее СМИ сообщали, что в России впервые заметили бронированные автомобили China Tiger, изготовленные китайской компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles. Их получили отряды ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Китай Российская агрессия Пекин Энтони Блинкен

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