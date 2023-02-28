США без колебаний отреагируют, если Китай передаст оружие России — Госдеп 28 февраля, 17:01 Энтони Блинкен (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 28 февраля, подтвердил обеспокоенность Вашингтона тем, что Китай рассматривает возможность передать оружие России для ее войны против Украины.

Об этом сообщает CNN.

«Мы очень четко предупредили Китай о последствиях предоставления такой поддержки», — сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что США «без колебаний» отреагируют на нарушение антироссийских санкций китайскими компаниями или другие способы поддержки агрессии России.

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Блинкен отметил, что поднимал этот вопрос «напрямую» с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности, а президент США Джо Байден поднял этот вопрос во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре.

Если Китай поддержит войну России против Украины, это создаст «серьезную проблему» для американо-китайских отношений, а также отношений Китая с другими странами мира, сказал Блинкен. Он надеется, что Китай серьезно отнесется к предупреждениям США и воздержится от помощи агрессору.

«У Китая не может быть и того, и другого, когда речь идет о российской агрессии в Украине. Нельзя, с одной стороны, выдвигать мирные предложения, а с другой — фактически подливать масло в огонь, разожженный Россией», — сказал Блинкен.

Ранее в ЦРУ сообщили, что Китай рассматривает возможность предоставить летальное оружие РФ. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Китай согласится передать России оружие для войны против Украины.



