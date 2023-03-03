Евросоюз готов ввести санкции против Китая за возможную передачу оружия России — Reuters

3 марта, 20:45
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Вашингтон заявлял, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Вашингтон заявлял, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Евросоюз будет готов ввести санкции против Китая, если он поставит России оружие для войны против Украины, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Европейского союза.

Если Китай поставит оружие России, это будет абсолютной «красной чертой», заявил он. По словам источника, ЕС ответит санкциями на такой шаг Пекина.

Накануне СМИ сообщали, что США ищут поддержки союзников по возможному введению санкций против Китая в случае, если Пекин предоставит военную помощь России.

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Ранее в ЦРУ заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

В Пентагоне говорят, что будут внимательно следить за возможными поставками оружия из Китая в РФ, а в Госдепе обещают, что США без колебаний отреагируют, если Пекин таки передаст оружие Москве.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Китай согласится помочь РФ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Китай Евросоюз Оружие Российская агрессия Пекин

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