Китай все еще рассматривает возможность передать России оружие — Белый дом 3 марта, 22:32 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Leah Millis)

По данным США, Китай все еще рассматривает возможность передать военную помощь России, сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Об этом сообщает CNN.

«Мы не верим, что они сняли эту тему с обсуждения», — сказал Кирби.

Он отметил, что Китай еще не приняли решение «двигаться вперед» в вопросе военных поставок.

Видео дня

Ранее в ЦРУ заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

В Пентагоне говорят, что будут внимательно следить за возможными поставками оружия из Китая в РФ, а в Госдепе обещают, что США без колебаний отреагируют, если Пекин таки передаст оружие Москве. По данным СМИ, в Евросоюзе также готовы ввести санкции против Китая за военную помощь России.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Китай согласится помочь РФ.