Китай все еще рассматривает возможность передать России оружие — Белый дом
Джон Кирби (Фото:REUTERS/Leah Millis)
По данным США, Китай все еще рассматривает возможность передать военную помощь России, сообщил
Об этом сообщает CNN.
«Мы не верим, что они сняли эту тему с обсуждения», — сказал Кирби.
Он отметил, что Китай еще не приняли решение «двигаться вперед» в вопросе военных поставок.
Ранее в ЦРУ заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.
В Пентагоне говорят, что будут внимательно следить за возможными поставками оружия из Китая в РФ, а в Госдепе обещают, что США без колебаний отреагируют, если Пекин таки передаст оружие Москве. По данным СМИ, в Евросоюзе также готовы ввести санкции против Китая за военную помощь России.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Китай согласится помочь РФ.