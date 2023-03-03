США готовят новый пакет помощи на 400 миллионов долларов для Украины — CNN

3 марта, 18:57
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Флаги США и Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Флаги США и Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США в пятницу, 3 марта, планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов, сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным источников, пакет будет включать боеприпасы для ракетных установок HIMARS и различных артиллерийских систем, таких как 155-мм и 105-мм.

Ожидается, что в него также впервые войдут бронированные мостоукладчики — система, используемая для наведения мостов через траншеи и узкие водные преграды.

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Накануне представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США 3 марта анонсируют новый пакет военной помощи Украине.

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Кирби не уточнил, на какую сумму будет пакет помощи, и сказал, что подробности появятся в ближайшее время. По его словам, в пакет войдут в основном боеприпасы для систем, которые уже используют защитники Украины, таких как HIMARS и артиллерия.

24 февраля США объявили о пакете военной помощи Украине на $2 миллиарда. Он включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, беспилотники и так далее.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Оружие Российская агрессия Военная помощь Вашингтон

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