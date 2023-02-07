ВСУ до конца февраля получат ракеты для систем ПВО и пять Gepard от Германии — глава Минобороны 7 февраля, 21:53 Во время встречи Писториуса с Зеленским обсуждалась передача Украине дополнительного вооружения (Фото:Verteidigungsministerium/Twitter)

До конца февраля 2023 года украинские военные получат управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны и пять зенитных танков Gepard от Германии.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев, сообщает Suddeutsche Zeitung.

До конца месяца, по словам Писториуса, Украина должна получить больше управляемых ракет для ПВО, а также пять зенитных танков Gepard. Еще пять танков-мостоукладчиков Biber будут доставлены в марте.

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Писториус отметил, что о поставке боевых самолетов пока речи не идет.

Пресс-служба Минобороны Германии в Twitter добавила, что во время встречи Писториуса с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждалась передача Украине дополнительного вооружения, а до конца марта Украина получит партию танков Leopard 2A6.

Ранее сообщалось, что 7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.

Писториус сообщал, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.