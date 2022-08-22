«Наша центральная задача». Шольц пообещал, что Германия продолжит поставки оружия в Украину

22 августа, 23:09
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Германия продолжит поддерживать Украину оружием для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, заявил канцлер Олаф Шольц.

«Наша центральная задача — сделать все для поддержки Украины», — сказал он во время брифинга с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Он подчеркнул, что Берлин уже поставляет оружие и предоставляет финансовые средства Украине. Также, по его словам, немецкое оружие, меняет ситуацию на фронте и помогает украинцам защищаться от ударов с воздуха.

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«Мы понимаем возможность дальнейшей эскалации, поэтому делаем важное обещание: мы будем продолжать поддерживать Украину дальнейшей поставкой оружия», — подчеркнул канцлер.

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Ранее СМИ сообщали, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбу Украины о дополнительных поставках вооружений. Самого же Шольца депутаты Бундестага неоднократно призывали увеличить военную помощь Киеву.

В начале августа канцлер назвал неправдой сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины. При этом Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за боязни ослабить обороноспособность НАТО.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Германия Российская агрессия Поставки Олаф Шольц

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