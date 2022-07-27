Гепарды, РСЗО Mars II и САУ PzH 2000. Минобороны Германии назвало количество переданной Украине техники

27 июля, 21:39
Зенитная установка Гепард (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Зенитная установка Гепард (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

В Минобороны Германии сообщили, сколько немецкой техники Берлин уже передал Украине.

Список техники опубликован в Twitter.

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В немецком министерстве утверждают, что Киев уже получил:

  • десять PzH 2000;
  • три РСЗО Mars II;
  • пять зенитных установок Гепард.

«Обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и PzH 2000 уже доставлены. Мы держим свое слово», — сообщила глава Миноброны Германии Кристин Ламбрехт.

Видео дня

В министерстве добавила, что Германия продолжит поддерживать Украину доставкой более тяжелого вооружения, боеприпасов и обучением военнослужащих.

https://twitter.com/BMVg_Bundeswehr/status/1552270326490288129

Ранее сообщалось, что Берлин обещал поставить Украине 15 Гепардов, а Германия и Нидерланды планировали передать Киеву 12 Panzerhaubitze 2000.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Германия Военная техника

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