Гепарды, РСЗО Mars II и САУ PzH 2000. Минобороны Германии назвало количество переданной Украине техники
Зенитная установка Гепард (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)
В Минобороны Германии сообщили, сколько немецкой техники Берлин уже передал Украине.
Список техники опубликован в Twitter.
В немецком министерстве утверждают, что Киев уже получил:
- десять PzH 2000;
- три РСЗО Mars II;
- пять зенитных установок Гепард.
«Обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и PzH 2000 уже доставлены. Мы держим свое слово», — сообщила глава Миноброны Германии Кристин Ламбрехт.
В министерстве добавила, что Германия продолжит поддерживать Украину доставкой более тяжелого вооружения, боеприпасов и обучением военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Берлин обещал поставить Украине 15 Гепардов, а Германия и Нидерланды планировали передать Киеву 12 Panzerhaubitze 2000.
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