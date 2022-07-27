Гепарды, РСЗО Mars II и САУ PzH 2000. Минобороны Германии назвало количество переданной Украине техники 27 июля, 21:39 Зенитная установка Гепард (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

В Минобороны Германии сообщили, сколько немецкой техники Берлин уже передал Украине.

Список техники опубликован в Twitter.

В немецком министерстве утверждают, что Киев уже получил:

десять PzH 2000;

три РСЗО Mars II;

пять зенитных установок Гепард.

«Обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и PzH 2000 уже доставлены. Мы держим свое слово», — сообщила глава Миноброны Германии Кристин Ламбрехт.

Видео дня

В министерстве добавила, что Германия продолжит поддерживать Украину доставкой более тяжелого вооружения, боеприпасов и обучением военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Берлин обещал поставить Украине 15 Гепардов, а Германия и Нидерланды планировали передать Киеву 12 Panzerhaubitze 2000.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.