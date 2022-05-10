Поставки оружия смогут предотвратить ужасные военные преступления в Украине — глава МИД Германии 10 мая, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Carlos Barria REFILE — CORRECTING CITY)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что поставки оружия Украине смогут предотвратить «ужасные военные преступления». Об этом сообщает CNN.

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«Поставки оружия означают, что не будут совершатся ужасные военные преступления, которые я сегодня снова видела, в вашей стране», — сказала она во время визита в Украину.

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Она добавила, что поставки оружия важны, чтобы преступления не совершались во всех регионах страны.

10 мая Бербок приехала в Киев с рабочим визитом. Она посетила Бучу где были зафиксированы массовые военные преступления российских войск против мирных жителей.

Германия многие годы после начала Россией войны на Донбассе отказывалась поставлять Украине оружие. После начала полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля 2022 года Германия изменила свою политику.

28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Документ теперь позволяет правительству Германии «поставлять Украине эффективное, в том числе тяжелое оружие и сложные системы производства Германии». Экспорт вооружений должен обсуждаться в тесном обмене мнениями с партнерами по НАТО.

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