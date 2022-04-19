Британия передаст Украине ракетные установки Stormer — The Sun

19 апреля, 15:45
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Бронированные ракетные установки Stormer (Фото:Mike Weston/Wikipedia)

Бронированные ракетные установки Stormer (Фото:Mike Weston/Wikipedia)

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Великобритания передаст Украине бронированные ракетные установки Stormer, сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники.

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«Не секрет, что Великобритания обязалась помочь Украине с ее противовоздушными возможностями», — сообщил источник.

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Отмечается, что глава Минобороны Британии Бен Уоллес объявит о передаче оружия в парламенте на этой неделе.

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Бывший командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кемп, в комментарии таблоиду, сообщил, что комбинация Stormer и Starstreak, которые Британия уже поставила в Украину, значительно усилит боеспособность ВСУ.

«Эта новость разозлит Москву, которая уже угрожает Западу, особенно Великобритании, возмездием за поставки оружия», — подчеркнул Кемп.

По данным источников, Лондон две недели назад показал украинцам роботу Stormer на выставке в Солсбери-Плейн.

Таблоид уточняет, что 13-тонные британские пусковые установки могут быть загружены на транспортные самолеты С-17 и отправлены на войну за несколько дней. Отмечается, что для роботы им нужен экипаж из трех человек — водитель, командир и наводчик.

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Ранее СМИ сообщали, что военные США планируют обучать украинцев использовать американские гаубицы для противодействия российской агрессии.

Президент США Джо Байден говорил, что украинские военные используют американское оружие «с потрясающим эффектом». Ввиду этого, США и Украина договорились об очередных поставках вооружения, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Война в Украине

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