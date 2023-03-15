Дания одобрила новый пакет помощи для Украины. Он включает боеприпасы, пулеметы и ракеты для ПВО 15 марта, 17:47 Дания создаст фонд для помощи Украине (Фото:Pixabay/torben7400)

Дания передаст Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью один миллиард крон. В него будут включены боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты для ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен поблагодарил датский парламент за решение передать помощь Украине для борьбы за свободу.

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«Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина очень конкретно просила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание», — сказал он.

В пакет военной помощи для Украины включены:

патроны калибра 5,56 мм для пистолетов;

12,7-мм крупнокалиберные пулеметы;

противотанковые мины;

ракеты для ПВО;

средства по обезвреживанию бомб в количестве 21 штук;

15 военных генераторов;

8000 головных уборов и 15000 комплектов непромокаемой одежды;

9 мобильных мастерских по ремонту большей военной техники;

6 ангарных палаток.

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За последнее время Дания передала Украине оружия и техники почти на 5 миллиардов датских крон.

В среду, 15 марта, состоялась десятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, куда входят около 50 стран.