Министр обороны Британии подтвердил, что Лондон передаст Украине бронетранспортеры Stormer 25 апреля, 19:03 Цей матеріал також доступний українською Бронетранспортеры Stormer (Фото:Mike Weston/Wikipedia)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Украине «небольшое количество» бронетранспортеров Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak.

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«Украина — это вдохновение для нас всех. Эти отважные люди не переставали бороться за свою землю. Они пострадали от неизбирательных бомбардировок, военных преступлений и значительной военной агрессии. Но они стояли твердо», — сказал он во время обращения к британскому парламенту.

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Уоллес добавил, что Россия будет пытаться оккупировать большую часть украинской территории от Донбасса до Крыма, поэтому Британия и международное сообщество должны передать Украине оружие, в котором нуждаются ВСУ.

«Теперь я могу объявить Палате представителей, что мы передадим небольшое количество бронированных машин, оснащенных пусковыми установками для этих зенитных ракет», — сказал он о Stormer.

Ранее сообщалось, что Британия предоставляет Украине 120 бронированных патрульных автомобилей, в том числе Mastiff. Они могут использоваться как разведывательная или патрульная машина.

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