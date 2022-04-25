Министр обороны Британии подтвердил, что Лондон передаст Украине бронетранспортеры Stormer
Бронетранспортеры Stormer (Фото:Mike Weston/Wikipedia)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Украине «небольшое количество» бронетранспортеров Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak.
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«Украина — это вдохновение для нас всех. Эти отважные люди не переставали бороться за свою землю. Они пострадали от неизбирательных бомбардировок, военных преступлений и значительной военной агрессии. Но они стояли твердо», — сказал он во время обращения к британскому парламенту.
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Уоллес добавил, что Россия будет пытаться оккупировать большую часть украинской территории от Донбасса до Крыма, поэтому Британия и международное сообщество должны передать Украине оружие, в котором нуждаются ВСУ.
«Теперь я могу объявить Палате представителей, что мы передадим небольшое количество бронированных машин, оснащенных пусковыми установками для этих зенитных ракет», — сказал он о Stormer.
Ранее сообщалось, что Британия предоставляет Украине 120 бронированных патрульных автомобилей, в том числе Mastiff. Они могут использоваться как разведывательная или патрульная машина.
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