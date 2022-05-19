Байден может сегодня подписать указ о новом пакете военной помощи для Украины — Reuters
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент США Джо Байден может подписать указ о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 100 миллионов долларов в четверг, 19 мая.
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Об этом Reuters со ссылкой на собственные источники.
Ожидается, что в пакет помощи войдут радары и артиллерийские боеприпасы.
Также в четверг, 19 мая, Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.
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