Украина планирует работать с элитами Швейцарии, чтобы разблокировать поставки оружия для ВСУ — Арахамия
Флаг Швейцарии (Фото:Werni / pixabay)
Украинские дипломаты и диаспора будут работать с элитами Швейцарии, чтобы разблокировать возможность поставок швейцарского оружия для ВСУ, сообщил руководитель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.
«Нам нужно швейцарское оружие. И мы его получим», — пишет он в Telegram.
Арахамия напомнил, что власти Швейцарии обещают сохранить безоговорочную поддержку Украины и уже поддерживает санкции против России. При этом Швейцария пока выступил против разрешения на передачу оружия швейцарского производства Украине, ссылаясь на политику нейтралитета.
«Мы подчеркиваем, что не должно быть нейтралитета к геноциду и военным преступлениям. Россия не желает выводить свои войска из Украины, их ракеты продолжают убивать наших людей. Мы вынуждены защищаться. А для этого нужно оружие», — подчеркнул Арахамия.
Он добавил, что сейчас в Швейцарии продолжается предвыборный сезон, и поэтому появляется много трактовок модели швейцарского нейтралитета.
«Однако наши дипломаты и диаспора планируют работать с элитами Швейцарии, чтобы окончательно склонить общественное мнение в нашу пользу и разблокировать поставки швейцарского оружия странами-партнерами. В целом, мы смотрим на ситуацию с оптимизмом. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с возражениями. Но мы хорошо научились их преодолевать», — отметил он.
8 марта сообщалось, что одна из палат парламента Швейцарии — Национальный совет — отклонила предложение ослабить запрет на реэкспорт боеприпасов. Ранее аналогичное решение было принято и в другой палате парламента — Совете кантонов.