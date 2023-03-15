Украина планирует работать с элитами Швейцарии, чтобы разблокировать поставки оружия для ВСУ — Арахамия

15 марта, 23:20
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Флаг Швейцарии (Фото:Werni / pixabay)

Флаг Швейцарии (Фото:Werni / pixabay)

Украинские дипломаты и диаспора будут работать с элитами Швейцарии, чтобы разблокировать возможность поставок швейцарского оружия для ВСУ, сообщил руководитель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

«Нам нужно швейцарское оружие. И мы его получим», — пишет он в Telegram.

Арахамия напомнил, что власти Швейцарии обещают сохранить безоговорочную поддержку Украины и уже поддерживает санкции против России. При этом Швейцария пока выступил против разрешения на передачу оружия швейцарского производства Украине, ссылаясь на политику нейтралитета.

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«Мы подчеркиваем, что не должно быть нейтралитета к геноциду и военным преступлениям. Россия не желает выводить свои войска из Украины, их ракеты продолжают убивать наших людей. Мы вынуждены защищаться. А для этого нужно оружие», — подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что сейчас в Швейцарии продолжается предвыборный сезон, и поэтому появляется много трактовок модели швейцарского нейтралитета.

«Однако наши дипломаты и диаспора планируют работать с элитами Швейцарии, чтобы окончательно склонить общественное мнение в нашу пользу и разблокировать поставки швейцарского оружия странами-партнерами. В целом, мы смотрим на ситуацию с оптимизмом. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с возражениями. Но мы хорошо научились их преодолевать», — отметил он.

8 марта сообщалось, что одна из палат парламента Швейцарии — Национальный совет — отклонила предложение ослабить запрет на реэкспорт боеприпасов. Ранее аналогичное решение было принято и в другой палате парламента — Совете кантонов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Швейцария Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Дипломаты Давид Арахамия

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